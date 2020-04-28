***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniYönetim Kurulumuzun 28.04.2020 tarih ve 2020/07 sayılı yönetim kurul kararı ile COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, 07 Mayıs 2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2019 yılı olağan genel kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiş olup yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde yeniden oluşturulacak gündem maddeleri ile birlikte tekrar ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840932BIST