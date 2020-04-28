***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
28.04.2020 18:52
***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuzun 28.04.2020 tarih ve 2020/07 sayılı yönetim kurul kararı ile COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, 07 Mayıs 2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2019 yılı olağan genel kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiş olup yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde yeniden oluşturulacak gündem maddeleri ile birlikte tekrar ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840932
BIST
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -559,88
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.621
18:056,9916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0006
En Düşük
6,9799
18:057,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
18:05384,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,18
|Açılış
|: 384,34
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,57
|36.754.527
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|329.163
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|47.513.903
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|620.895
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.504.209
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|488.533
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|844.877
|% -9,84
|
|SERVE
|3,59
|1.158.060
|% -9,80
|
|SUMAS
|10,97
|46.769
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,27
|199.066
|% -7,17
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% -1,57
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% -0,44
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6693
|8,7128
|% 0,13
|
|Frank
|7,1493
|7,1924
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.517
|-8,60
|
|Tam
|2.524
|2.578
|-8,80
|
|Yarım
|1.230
|1.260
|-4,30
|
|Çeyrek
|617
|630
|-2,20
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
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