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***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

28.04.2020 18:52
GÜNCEL HABERLER



***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuzun 28.04.2020 tarih ve 2020/07 sayılı yönetim kurul kararı ile COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, 07 Mayıs 2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2019 yılı olağan genel kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiş olup yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde yeniden oluşturulacak gündem maddeleri ile birlikte tekrar ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840932


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UZERB 3,08 329.163 % 10,00  
PAPIL 13,20 47.513.903 % 10,00  
TKURU 11,33 620.895 % 10,00  
SONME 5,94 2.504.209 % 10,00  
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Frank 7,1493 7,1924 % 0,23  
Riyal 1,8552 1,8645 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 384 384 -1,15  
Cumhuriyet 2.459 2.517 -8,60  
Tam 2.524 2.578 -8,80  
Yarım 1.230 1.260 -4,30  
Çeyrek 617 630 -2,20  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,02  
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