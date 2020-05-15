***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020- 31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteGAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2020 - 1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi15/05/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine verilmiş olan Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845495BIST