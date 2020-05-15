***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
15.05.2020 18:14
***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 11.05.2020 tarihinde göndermiş olduğu BİAŞ4-2191 sayılı yazısına istinaden
11.07.2018 tarihinde yapmış olduğumuz KAP duyurumuzda, KARMEN YAPI A.Ş. 'de sahip olduğumuz paylarının METAL YAPI KONUT A.Ş.' ye satışından doğan alacaklarımızla ilgili olarak revize olan ödeme planını duyurmuştuk. İlk taksit ödemesi normal vadesi olan 31.12.2018 tarihinde ödenmiş ancak diğer taksitler ödenememiştir. Cari hesabımızda kalan alacağımız için günümüz piyasa koşulları ve borçlunun faaliyet göstermiş olduğu inşaat sektörünün de 2018 yılından beri devam eden içinde bulunduğu sıkıntılı durum ve günümüzde yaşanmakta olan COVİD – 19 Pandemi Salgınının etkileri de göz önüne alınmış ve alacağın tahsili için yeni bir borç mutabakatı gündeme gelmiştir. Bu kapsamda gereken müzakereler sonucu İnşaat sektörünün önümüzdeki yılın başında canlanma kaydedeceği ve böylece borçlunun ödeme gücüne kavuşacağı dikkate alınarak METAL YAPI KONUT A.Ş ile yapılan görüşmeler neticesinde alacağımız ileriye dönük nemalandırılarak 15.05.2020 tarihinde yapılan ek protokolle revize yeni bir ödeme planı düzenlenip mutabakata varılmıştır. Son kez revize edilen ödeme planı aşağıda yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
TAKSİT
ÖDEME TUTARI (FAİZ DÂHİL )
ÖDEME VADESİ
1. TAKSİT
2.023.792,19
31.01.2021
2. TAKSİT
2.093.868,49
30.06.2021
3. TAKSİT
2.094.802,84
31.12.2021
4. TAKSİT
2.179.361,58
30.06.2022
5. TAKSİT
2.265.321,84
31.12.2022
10.657.146,94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845498
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0210
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0469
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05382,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -4,56
|Açılış
|: 382,40
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,17
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3545
|8,3964
|% 0,29
|
|Frank
|7,0567
|7,0992
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-10,31
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-4,56
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.504
|-15,40
|
|Tam
|2.530
|2.569
|-15,80
|
|Yarım
|1.235
|1.256
|-7,80
|
|Çeyrek
|617
|628
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,07
|
|B. Petrol
|35,34
|35,34
|2,84
|
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