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***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

15.05.2020 18:14
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***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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15.05.2020
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Borsa İstanbul'un 11.05.2020 tarihinde göndermiş olduğu BİAŞ4-2191 sayılı yazısına istinaden
 
11.07.2018 tarihinde yapmış olduğumuz KAP duyurumuzda, KARMEN YAPI A.Ş. 'de sahip olduğumuz paylarının METAL YAPI KONUT A.Ş.' ye satışından doğan alacaklarımızla ilgili olarak revize olan ödeme planını duyurmuştuk. İlk taksit ödemesi normal vadesi olan 31.12.2018 tarihinde ödenmiş ancak diğer taksitler ödenememiştir. Cari hesabımızda kalan alacağımız için günümüz piyasa koşulları ve borçlunun faaliyet göstermiş olduğu inşaat sektörünün de 2018 yılından beri devam eden içinde bulunduğu sıkıntılı durum ve günümüzde yaşanmakta olan COVİD – 19 Pandemi Salgınının etkileri de göz önüne alınmış ve alacağın tahsili için yeni bir borç mutabakatı gündeme gelmiştir. Bu kapsamda gereken müzakereler sonucu İnşaat sektörünün önümüzdeki yılın başında canlanma kaydedeceği ve böylece borçlunun ödeme gücüne kavuşacağı dikkate alınarak METAL YAPI KONUT A.Ş ile yapılan görüşmeler neticesinde alacağımız ileriye dönük nemalandırılarak 15.05.2020 tarihinde yapılan ek protokolle revize yeni bir ödeme planı düzenlenip mutabakata varılmıştır. Son kez revize edilen ödeme planı aşağıda yer almaktadır.
 
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
 
    TAKSİT
     ÖDEME TUTARI (FAİZ DÂHİL )
    ÖDEME VADESİ

    1. TAKSİT
                                               2.023.792,19   
    31.01.2021

    2. TAKSİT
                                               2.093.868,49   
    30.06.2021

    3. TAKSİT
                                               2.094.802,84   
    31.12.2021

    4. TAKSİT
                                               2.179.361,58   
    30.06.2022

    5. TAKSİT
                                               2.265.321,84   
    31.12.2022

     
                                             10.657.146,94   
     






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845498


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METAL 1,43 320.635 % 10,00  
TSGYO 2,20 6.463.552 % 10,00  
CRDFA 2,75 802.827 % 10,00  
ISATR 377.300,00 377.300 % 10,00  
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