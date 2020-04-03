***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2020 16:50
***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin
Metal Yapı Konut A.Ş.'ye ait olan,
- % 0,2'sini temsil eden toplam 20.000 (yirmi bin) adet A Grubu hisselerinin
- % 1,86707'sini temsil eden toplam 186.707 (yüz seksen altı bin yedi yüz yedi) adet B Grubu hisselerinin satışı
için YK YATIRIM HOLDİNG A.Ş ile
• Sn. Ömer SAÇAKLIOĞLU'na ait olan,
- %41'ini temsil eden toplam 4.100.000 (dört milyon yüz bin) adet B Grubu hisselerinin satışı için Sn. Yalçın YALÇINKAYA ile 03.04.2020 (bugün) itibarı görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834660
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7468
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1323
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7468
En Düşük
6,6075
18:057,2825
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0726
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2873
En Düşük
7,1664
18:05350,76
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 7,34
|Açılış
|: 350,76
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
351,26
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.617.236
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.950
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|186.899
|% -8,57
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|670.245.677
|% 9,92
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% -0,79
|
|TUPRS
|84,80
|551.831.028
|% 2,60
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,26
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|194.593.894
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2218
|8,2631
|% 0,57
|
|Frank
|6,8561
|6,8974
|% 1,34
|
|Riyal
|1,7856
|1,7946
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.618
|3,27
|
|Altın Gr.
|351
|351
|7,41
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|32,54
|32,54
|2,60
|