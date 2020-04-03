***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermayesininMetal Yapı Konut A.Ş.'ye ait olan,- % 0,2'sini temsil eden toplam 20.000 (yirmi bin) adet A Grubu hisselerinin- % 1,86707'sini temsil eden toplam 186.707 (yüz seksen altı bin yedi yüz yedi) adet B Grubu hisselerinin satışıiçin YK YATIRIM HOLDİNG A.Ş ile• Sn. Ömer SAÇAKLIOĞLU'na ait olan,- %41'ini temsil eden toplam 4.100.000 (dört milyon yüz bin) adet B Grubu hisselerinin satışı için Sn. Yalçın YALÇINKAYA ile 03.04.2020 (bugün) itibarı görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834660BIST