***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









et hissedarlarımızdan Sn. Ömer SAÇAKLIOĞLU ve METAL YAPI KONUT A.Ş.'nin 13.04.2020 tarihli (bugün) METAL GAYRİMENKUL A.Ş.'ye vermiş oldukları beyan yazılarında İstanbul 11. İcra Müdürlüğü tarafından başlatılan icra takibi nedeni ile sahip oldukları hisseler üzerine haciz konulduğunu beyan etmişlerdir. Bu beyan neticesinde 03.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz KAP duyurusunda mevzubahis hisseler için YK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ve SN. Yalçın YALÇINKAYA ile yapılan hisse satış görüşmeleri sonlandırılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837420BIST