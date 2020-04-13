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***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2020 13:24
GÜNCEL HABERLER


et hissedarlarımızdan Sn. Ömer SAÇAKLIOĞLU ve METAL YAPI KONUT A.Ş.'nin 13.04.2020 tarihli (bugün) METAL GAYRİMENKUL A.Ş.'ye vermiş oldukları beyan yazılarında  İstanbul 11. İcra Müdürlüğü tarafından başlatılan icra takibi nedeni ile sahip oldukları hisseler üzerine haciz konulduğunu beyan etmişlerdir. Bu beyan neticesinde 03.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz KAP duyurusunda mevzubahis hisseler için YK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ve SN. Yalçın YALÇINKAYA ile yapılan hisse satış görüşmeleri sonlandırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837420


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 44,44 63.698.531 % 10,00  
DOKTA 24,86 2.796.124 % 10,00  
YBTAS 5.740,00 568.130 % 10,00  
DOCO 420,50 14.914.411 % 9,99  
BANVT 18,40 36.395.302 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4558 8,4982 % 1,69  
Frank 6,9986 7,0407 % 1,34  
Riyal 1,8010 1,8101 % 1,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.689 1.690 3,75  
Altın Gr. 369 369 5,99  
Cumhuriyet 2.364 2.420 40,00  
Tam 2.430 2.490 44,90  
Yarım 1.182 1.212 20,00  
Çeyrek 593 606 10,20  
Gümüş.Ons 15,17 15,23 -0,20  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 0,02  
B. Petrol 31,36 31,36 -0,12  
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