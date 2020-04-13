***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 13:24
et hissedarlarımızdan Sn. Ömer SAÇAKLIOĞLU ve METAL YAPI KONUT A.Ş.'nin 13.04.2020 tarihli (bugün) METAL GAYRİMENKUL A.Ş.'ye vermiş oldukları beyan yazılarında İstanbul 11. İcra Müdürlüğü tarafından başlatılan icra takibi nedeni ile sahip oldukları hisseler üzerine haciz konulduğunu beyan etmişlerdir. Bu beyan neticesinde 03.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz KAP duyurusunda mevzubahis hisseler için YK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ve SN. Yalçın YALÇINKAYA ile yapılan hisse satış görüşmeleri sonlandırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837420
BIST
16:1497.215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 743,58
|Açılış
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|
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|
97.312
En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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6,7943
En Düşük
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|| 0,0956
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7,4470
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|| 5,96
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369,93
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|KLNMA
|44,44
|63.698.531
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|568.130
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.914.411
|% 9,99
|
|BANVT
|18,40
|36.395.302
|% 9,98
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,43
|35.146.492
|% -8,28
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,34
|3.751.075
|% -5,63
|
|THYAO
|10,27
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|% 4,80
|
|GARAN
|8,62
|830.541.831
|% -0,12
|
|PGSUS
|55,85
|747.462.676
|% 9,62
|
|ASELS
|25,12
|403.902.099
|% 0,08
|
|GSRAY
|2,62
|311.659.018
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,05
|301.029.495
|% -0,49
|
|CEMAS
|1,03
|143.896.361
|% 9,57
|
|THYAO
|10,27
|1.406.689.574
|% 4,80
|
|GSRAY
|2,62
|311.659.018
|% 3,15
|
|ODAS
|1,48
|151.317.627
|% 3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4558
|8,4982
|% 1,69
|
|Frank
|6,9986
|7,0407
|% 1,34
|
|Riyal
|1,8010
|1,8101
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|3,75
|
|Altın Gr.
|369
|369
|5,99
|
|Cumhuriyet
|2.364
|2.420
|40,00
|
|Tam
|2.430
|2.490
|44,90
|
|Yarım
|1.182
|1.212
|20,00
|
|Çeyrek
|593
|606
|10,20
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,23
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,02
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|B. Petrol
|31,36
|31,36
|-0,12
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