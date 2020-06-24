***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul'un 19.06.2020 tarihinde göndermiş olduğu BİAŞ4-2574 sayılı yazısına istinadenŞirket ana ortağımız SN. Ömer SAÇAKLIOĞLU'ndan 4.652.000,00 TL tutarındaki alacağımız ile ilgili olarak yapılan görüşmeler sonucunda 24.06.2020 (bugün) tarihinde protokol düzenlenerek taksitlendirilmesinde mutabakata varılmıştır. Yapılan taksitlendirme detayları ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852741BIST