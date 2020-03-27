***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 1,00 TRY 20000 TRY 0,20 Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 9980000 TRY 99,80 Yoktur İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832869BIST