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***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.03.2020 15:33
GÜNCEL HABERLER



***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1,00 TRY 20000 TRY 0,20 Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 9980000 TRY 99,80 Yoktur İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832869


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SASA 7,26 203.723.954 % 10,00  
PGSUS 34,54 309.545.767 % 10,00  
BNTAS 2,42 37.991.907 % 10,00  
COSMO 2,20 43.883 % 10,00  
LUKSK 6,06 1.693.414 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8687 7,9082 % 1,12  
Frank 6,6642 6,7044 % 0,77  
Riyal 1,7117 1,7202 % 0,80  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.621 1.623 -7,84  
Altın Gr. 335 336 0,24  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,29 14,34 -0,06  
Gümüş Gr. 2,95 2,96 0,00  
B. Petrol 25,50 25,50 -0,84  
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