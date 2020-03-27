***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.03.2020 15:33
***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1,00 TRY 20000 TRY 0,20 Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 9980000 TRY 99,80 Yoktur İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832869
BIST
15:4989.274
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.253,96
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.954
15:496,4567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0612
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
15:497,0934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0336
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1240
En Düşük
7,0479
15:49336,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,95
|Açılış
|: 336,46
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|7,26
|203.723.954
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|309.545.767
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|37.991.907
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.693.414
|% 9,98
|
|QNBFL
|116,10
|4.738.345
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.511.260
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.659.713
|% -9,77
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|MTRYO
|4,37
|2.033.932
|% -7,61
|
|THYAO
|9,07
|1.218.319.048
|% -1,95
|
|GARAN
|7,95
|612.691.817
|% 0,13
|
|ASELS
|23,36
|559.257.393
|% -3,71
|
|ECILC
|5,07
|436.188.384
|% 4,54
|
|PGSUS
|34,54
|309.545.767
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,87
|123.845.875
|% 3,57
|
|THYAO
|9,07
|1.218.319.048
|% -1,95
|
|ODAS
|1,27
|158.313.300
|% -4,51
|
|IHLAS
|0,44
|51.232.937
|% -4,35
|
|YKBNK
|1,89
|187.229.707
|% -2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8687
|7,9082
|% 1,12
|
|Frank
|6,6642
|6,7044
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7117
|1,7202
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.623
|-7,84
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,29
|14,34
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,00
|
|B. Petrol
|25,50
|25,50
|-0,84
|
Seans Raporu
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