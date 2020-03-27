***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviVEDAT SAÇAKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilÖZÜM SAÇAKLIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan YardımcısıÖMER SAÇAKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 41 B Bağımsız Üye DeğilİBRAHİM HALİL SAÇAKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Bağımsız ÜyeHÜSEYİN SAÇAKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkan Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832899BIST