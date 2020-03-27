***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.03.2020 16:08
***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
VEDAT SAÇAKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ÖZÜM SAÇAKLIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan Yardımcısı
ÖMER SAÇAKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 41 B Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM HALİL SAÇAKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Bağımsız Üye
HÜSEYİN SAÇAKLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832899
BIST
18:0588.125
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -3.402,55
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.125
18:056,4508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0553
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
18:057,1426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0828
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1522
En Düşük
7,0479
18:05336,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,39
|Açılış
|: 336,89
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.268.423
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.623.200
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
|
|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
|
|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
|
|DARDL
|4,08
|798.504
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|GARAN
|7,88
|975.622.112
|% -0,76
|
|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
|
|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
|
|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
|
|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
|
|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9434
|7,9833
|% 2,08
|
|Frank
|6,7110
|6,7515
|% 1,47
|
|Riyal
|1,7095
|1,7180
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.625
|-5,33
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,38
|14,42
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|24,53
|24,53
|-1,81
|