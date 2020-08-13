METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
13.08.2020 14:55
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868595
BIST
14:431.114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
14:437,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
14:438,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0509
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
14:43455,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,51
|Açılış
|: 455,57
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler14:41
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.885.743
|% 9,96
|
|RALYH
|17,90
|7.803.316
|% 9,95
|
|SILVR
|4,54
|43.761.900
|% 9,93
|
|KLGYO
|9,31
|40.287.762
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|GLRYH
|14,85
|94.040.622
|% -9,29
|
|RTALB
|43,50
|424.384.187
|% -8,81
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,00
|757.413.410
|% 1,61
|
|GARAN
|7,03
|599.662.716
|% -0,57
|
|THYAO
|11,19
|587.456.707
|% -2,01
|
|GUSGR
|6,28
|563.760.508
|% 3,12
|
|KARSN
|3,18
|563.424.904
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,03
|498.118.195
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,92
|525.610.762
|% -3,31
|
|KARSN
|3,18
|563.424.904
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,54
|250.440.419
|% 1,99
|
|ODAS
|2,54
|327.085.576
|% 0,40
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3264
|7,3350
|% 0,02
|
|Euro
|8,6772
|8,6919
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,5774
|9,6255
|% 0,52
|
|Frank
|8,0205
|8,0689
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9501
|1,9599
|% 0,03
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|15,81
|
|Altın Gr.
|456
|457
|4,45
|
|Cumhuriyet
|3.035
|3.081
|8,00
|
|Tam
|3.020
|3.097
|2,65
|
|Yarım
|1.459
|1.498
|1,28
|
|Çeyrek
|732
|749
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,52
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,21
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|-0,16
|