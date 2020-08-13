METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
13.08.2020 14:58
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868606
BIST
14:591.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
14:597,3380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
14:598,6892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0474
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
14:59455,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,38
|Açılış
|: 455,43
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler14:59
|MSGYO
|4,18
|38.325.636
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.909.859
|% 9,96
|
|RALYH
|17,90
|7.999.523
|% 9,95
|
|POLTK
|166,80
|107.608
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.366.813
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|GLRYH
|14,78
|96.310.572
|% -9,71
|
|RTALB
|43,26
|448.502.701
|% -9,31
|
|TUPRS
|79,00
|788.101.169
|% 1,61
|
|ASELS
|17,96
|656.237.729
|% 1,18
|
|GARAN
|7,04
|611.214.886
|% -0,42
|
|THYAO
|11,21
|593.947.203
|% -1,84
|
|KARSN
|3,21
|583.737.771
|% 4,90
|
|EKGYO
|2,04
|545.363.283
|% 0,00
|
|KARSN
|3,21
|583.737.771
|% 4,90
|
|KRDMD
|2,92
|529.011.662
|% -3,31
|
|SKBNK
|1,55
|261.696.763
|% 2,65
|
|ODAS
|2,55
|347.290.994
|% 0,79
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3331
|7,3380
|% 0,06
|
|Euro
|8,6777
|8,6892
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,5791
|9,6272
|% 0,54
|
|Frank
|8,0170
|8,0653
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9495
|1,9593
|% -0,01
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|10,16
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,82
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|5,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|0,55
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|0,26
|
|Çeyrek
|732
|749
|0,13
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,25
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,23
|
|B. Petrol
|45,36
|45,36
|-0,07
|