METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2021 10:07
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955817
BIST
10:361.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.442
En Düşük
1.437
10:368,6435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0279
|Açılış
|: 8,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6000
|
8,6650
En Düşük
8,6105
10:3610,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0193
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1100
|
10,2070
En Düşük
10,1261
10:36485,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,64
|Açılış
|: 485,89
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler10:36
|IDGYO
|5,29
|17.513.470
|% 9,98
|
|SANKO
|11,35
|15.571.052
|% 9,98
|
|SAFKR
|10,28
|20.303.083
|% 9,95
|
|TGSAS
|14,06
|5.222.159
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|13.902.424
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|872.956
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,51
|2.562.932
|% -4,87
|
|ISBIR
|4.760,20
|223.729
|% -4,80
|
|UZERB
|36,20
|21.611
|% -4,74
|
|SISE
|8,23
|378.796.293
|% 2,88
|
|GARAN
|9,31
|276.974.037
|% 0,87
|
|GENIL
|13,58
|252.190.506
|% 4,46
|
|AKBNK
|5,49
|129.761.894
|% 1,10
|
|FROTO
|178,00
|109.716.526
|% 0,39
|
|SISE
|8,23
|378.796.293
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,48
|82.547.438
|% 0,40
|
|GARAN
|9,31
|276.974.037
|% 0,87
|
|AKBNK
|5,49
|129.761.894
|% 1,10
|
|GENIL
|13,58
|252.190.506
|% 4,46
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6395
|8,6435
|% 0,32
|
|Euro
|10,1673
|10,1740
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,9515
|12,0114
|% 0,30
|
|Frank
|9,3985
|9,4551
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2964
|2,3079
|% 0,25
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-11,36
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,92
|68,92
|-1,78
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:49VBTYZ
Yüzde 7.50 oranında artışla 20.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 149, 646 adet işlem
-
10:48XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 2, 325.00 milyon TL de
-
10:47DAGI
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 563, 937 adet işlem
-
10:46SANKO
Yüzde 9.98 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 384, 323 adet işlem
-
10:44CANTE
Yüzde 4.40 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 248, 406 adet işlem