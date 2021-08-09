METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2021 10:07
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955820
BIST
10:101.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.441
En Düşük
1.437
10:108,6629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0473
|Açılış
|: 8,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6000
|
8,6650
En Düşük
8,6105
10:1010,2071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0524
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1100
|
10,2071
En Düşük
10,1261
10:10485,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,25
|Açılış
|: 485,28
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler10:10
|DAGI
|3,90
|12.276.206
|% 9,86
|
|TGSAS
|13,86
|2.266.858
|% 8,37
|
|SAFKR
|10,06
|9.741.439
|% 7,59
|
|UTPYA
|20,40
|40.106
|% 7,37
|
|GENIL
|13,87
|124.974.182
|% 6,69
|
|EDIP
|3,99
|692.844
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|EDATA
|15,22
|6.388.277
|% -5,76
|
|DAGHL
|16,13
|5.219.585
|% -5,40
|
|AGYO
|2,73
|12.143.664
|% -4,88
|
|SISE
|8,22
|217.993.131
|% 2,75
|
|GENIL
|13,87
|124.974.182
|% 6,69
|
|GARAN
|9,26
|83.381.928
|% 0,33
|
|FROTO
|180,70
|47.521.886
|% 1,92
|
|TUPRS
|98,50
|39.382.150
|% 0,36
|
|SISE
|8,22
|217.993.131
|% 2,75
|
|GENIL
|13,87
|124.974.182
|% 6,69
|
|GARAN
|9,26
|83.381.928
|% 0,33
|
|PETKM
|5,80
|30.644.403
|% 0,69
|
|AGYO
|2,73
|12.143.664
|% -4,88
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6586
|8,6629
|% 0,55
|
|Euro
|10,1772
|10,2071
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,9789
|12,0389
|% 0,53
|
|Frank
|9,4164
|9,4731
|% 0,41
|
|Riyal
|2,3015
|2,3130
|% 0,47
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-16,83
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|69,06
|69,06
|-1,64
|