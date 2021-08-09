METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2021 10:07
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955821
BIST
10:121.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.441
En Düşük
1.437
10:128,6579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0423
|Açılış
|: 8,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6000
|
8,6650
En Düşük
8,6105
10:1210,2161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0614
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1100
|
10,2161
En Düşük
10,1261
10:12486,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,42
|Açılış
|: 486,11
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler10:12
|TGSAS
|14,06
|3.930.860
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|12.962.157
|% 9,86
|
|SAFKR
|10,05
|11.259.520
|% 7,49
|
|UTPYA
|20,40
|40.106
|% 7,37
|
|KTSKR
|38,00
|6.532.189
|% 7,22
|
|EDIP
|3,99
|695.573
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|AGYO
|2,70
|12.710.855
|% -5,92
|
|DAGHL
|16,08
|5.613.796
|% -5,69
|
|EDATA
|15,32
|7.012.434
|% -5,14
|
|SISE
|8,21
|240.954.395
|% 2,63
|
|GENIL
|13,78
|139.874.816
|% 6,00
|
|GARAN
|9,27
|96.645.912
|% 0,43
|
|FROTO
|180,80
|56.684.737
|% 1,97
|
|TUPRS
|98,50
|44.920.343
|% 0,36
|
|SISE
|8,21
|240.954.395
|% 2,63
|
|GARAN
|9,27
|96.645.912
|% 0,43
|
|GENIL
|13,78
|139.874.816
|% 6,00
|
|PETKM
|5,81
|36.839.828
|% 0,87
|
|ALBRK
|1,59
|9.920.877
|% -1,85
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6549
|8,6579
|% 0,49
|
|Euro
|10,1647
|10,2161
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9825
|12,0426
|% 0,56
|
|Frank
|9,4189
|9,4756
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3018
|2,3134
|% 0,49
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-17,08
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|69,08
|69,08
|-1,62
|