METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2021 10:07
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955825
BIST
11:211.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,14
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:218,6597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0441
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6699
En Düşük
8,6105
11:2110,2066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0519
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2070
En Düşük
10,1261
11:21485,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,23
|Açılış
|: 485,29
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:21
|SELGD
|5,61
|6.238.874
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.388.525
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|21.500.234
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.636.240
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|15.573.464
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.194.159
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|ISGSY
|10,10
|9.845.484
|% -5,87
|
|DNISI
|12,40
|5.227.300
|% -5,70
|
|DAGHL
|16,17
|13.241.996
|% -5,16
|
|SISE
|8,26
|480.681.760
|% 3,25
|
|GARAN
|9,30
|335.578.837
|% 0,76
|
|GENIL
|13,59
|323.886.151
|% 4,54
|
|KRDMD
|8,05
|260.910.170
|% 0,63
|
|THYAO
|12,90
|168.291.151
|% 0,55
|
|SISE
|8,26
|480.681.760
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,49
|118.657.793
|% 0,81
|
|GARAN
|9,30
|335.578.837
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,05
|260.910.170
|% 0,63
|
|AKBNK
|5,49
|155.210.830
|% 1,10
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6579
|8,6597
|% 0,51
|
|Euro
|10,1961
|10,2066
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,9505
|12,0105
|% 0,29
|
|Frank
|9,4023
|9,4590
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3005
|2,3121
|% 0,43
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-15,91
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,11
|
|B. Petrol
|68,15
|68,15
|-2,55
|