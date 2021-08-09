METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2021 10:07
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955827
BIST
11:221.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:228,6682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0526
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6699
En Düşük
8,6105
11:2210,2017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0470
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2119
En Düşük
10,1261
11:22485,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,77
|Açılış
|: 485,76
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:22
|SELGD
|5,61
|6.238.874
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,29
|21.522.029
|% 9,98
|
|SANKO
|11,35
|16.406.832
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.678.420
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|15.584.618
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.405.629
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|ISGSY
|10,05
|11.096.923
|% -6,34
|
|DNISI
|12,37
|5.277.443
|% -5,93
|
|DAGHL
|16,15
|13.406.690
|% -5,28
|
|SISE
|8,26
|481.007.973
|% 3,25
|
|GARAN
|9,31
|336.310.601
|% 0,87
|
|GENIL
|13,59
|324.079.054
|% 4,54
|
|KRDMD
|8,05
|261.028.556
|% 0,63
|
|THYAO
|12,90
|173.908.696
|% 0,55
|
|SISE
|8,26
|481.007.973
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,48
|118.665.861
|% 0,40
|
|GARAN
|9,31
|336.310.601
|% 0,87
|
|KRDMD
|8,05
|261.028.556
|% 0,63
|
|AKBNK
|5,49
|155.448.824
|% 1,10
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6667
|8,6682
|% 0,61
|
|Euro
|10,1964
|10,2017
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,9505
|12,0105
|% 0,29
|
|Frank
|9,4023
|9,4590
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3005
|2,3121
|% 0,43
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-16,70
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,22
|68,22
|-2,48
|