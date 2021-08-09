METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2021 10:07
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955815
BIST
11:301.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,67
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:308,6663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0507
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
11:3010,1983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0436
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
11:30486,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,25
|Açılış
|: 486,28
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:30
|BRYAT
|346,60
|50.603.902
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|6.277.482
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.531.467
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|21.694.160
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.748.861
|% 9,93
|
|EDIP
|3,99
|1.426.712
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|ISGSY
|10,04
|14.941.634
|% -6,43
|
|DAGHL
|16,16
|14.077.453
|% -5,22
|
|DNISI
|12,47
|5.564.402
|% -5,17
|
|SISE
|8,23
|524.575.469
|% 2,88
|
|GARAN
|9,33
|390.715.129
|% 1,08
|
|GENIL
|13,60
|334.086.569
|% 4,62
|
|KRDMD
|8,02
|305.052.432
|% 0,25
|
|THYAO
|12,87
|189.475.700
|% 0,31
|
|SISE
|8,23
|524.575.469
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,49
|119.635.541
|% 0,81
|
|GARAN
|9,33
|390.715.129
|% 1,08
|
|KRDMD
|8,02
|305.052.432
|% 0,25
|
|AKBNK
|5,50
|159.995.919
|% 1,29
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6614
|8,6663
|% 0,59
|
|Euro
|10,1923
|10,1983
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,9699
|12,0299
|% 0,45
|
|Frank
|9,4193
|9,4761
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3025
|2,3141
|% 0,52
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-16,29
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-2,43
|