METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2021 10:07
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955819
BIST
11:051.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:058,6548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0392
|Açılış
|: 8,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6000
|
8,6650
En Düşük
8,6105
11:0510,1788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0241
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1100
|
10,2070
En Düşük
10,1261
11:05486,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,51
|Açılış
|: 486,02
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:05
|SELGD
|5,61
|5.803.600
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.055.357
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.512.132
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|14.915.363
|% 9,86
|
|IDGYO
|5,28
|20.319.049
|% 9,77
|
|EDIP
|3,99
|969.303
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,43
|4.552.363
|% -5,48
|
|DAGHL
|16,21
|12.572.944
|% -4,93
|
|ISGSY
|10,21
|6.434.668
|% -4,85
|
|SISE
|8,23
|434.753.140
|% 2,88
|
|GARAN
|9,29
|328.420.456
|% 0,65
|
|GENIL
|13,72
|301.184.956
|% 5,54
|
|KRDMD
|8,04
|220.945.422
|% 0,50
|
|AKBNK
|5,49
|154.254.273
|% 1,10
|
|SISE
|8,23
|434.753.140
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,49
|117.613.050
|% 0,81
|
|GARAN
|9,29
|328.420.456
|% 0,65
|
|AKBNK
|5,49
|154.254.273
|% 1,10
|
|KRDMD
|8,04
|220.945.422
|% 0,50
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6507
|8,6548
|% 0,45
|
|Euro
|10,1711
|10,1788
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,9322
|11,9920
|% 0,14
|
|Frank
|9,3871
|9,4437
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2948
|2,3063
|% 0,18
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-14,71
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|-1,92
|