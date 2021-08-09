METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2021 16:53
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTI AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956089
BIST
18:001.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:008,6637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0481
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
18:0010,1855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0308
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
18:00481,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -7,14
|Açılış
|: 482,12
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CANTE
|11,99
|98.597.416
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|574.956.220
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.090.171
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.551.102
|% 10,00
|
|SUMAS
|75,35
|916.429
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.939.085
|% -10,00
|
|BASCM
|11,61
|210.923
|% -10,00
|
|QNBFL
|72,00
|202.518
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.517.158
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|1.998.419
|% -9,93
|
|GARAN
|9,12
|1.400.199.734
|% -1,19
|
|SISE
|8,19
|1.223.988.904
|% 2,37
|
|KRDMD
|7,96
|748.850.445
|% -0,50
|
|THYAO
|12,80
|691.494.408
|% -0,23
|
|YKBNK
|2,46
|607.907.915
|% -0,40
|
|ZRGYO
|1,59
|401.890.971
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|607.907.915
|% -0,40
|
|GARAN
|9,12
|1.400.199.734
|% -1,19
|
|SISE
|8,19
|1.223.988.904
|% 2,37
|
|EKGYO
|1,85
|193.136.861
|% 1,65
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6587
|8,6637
|% 0,56
|
|Euro
|10,1740
|10,1855
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,9636
|12,0236
|% 0,40
|
|Frank
|9,3836
|9,4401
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3036
|2,3151
|% 0,56
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-28,53
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,19
|
|B. Petrol
|68,25
|68,25
|-2,45
|
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