METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 14:46
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054574
BIST
16:012.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,67
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:0117,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0724
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:0118,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1688
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:011.036,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.036,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:01
|BARMA
|43,56
|7.330.146
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.558.643
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.880.612
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.236
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|52.673.583
|% 9,81
|
|TIRE
|19,84
|219.293.940
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,44
|56.272.348
|% -9,86
|
|PAMEL
|189,40
|14.441.825
|% -8,94
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,25
|5.160.394.493
|% 1,83
|
|YKBNK
|5,60
|2.035.554.468
|% 3,51
|
|SASA
|53,55
|1.908.755.258
|% 1,42
|
|SISE
|24,38
|1.569.504.494
|% 1,58
|
|EKGYO
|3,66
|1.531.290.668
|% 0,83
|
|EKGYO
|3,66
|1.531.290.668
|% 0,83
|
|YKBNK
|5,60
|2.035.554.468
|% 3,51
|
|ALBRK
|1,75
|319.306.250
|% 9,37
|
|ODAS
|3,94
|588.767.100
|% -1,50
|
|TSKB
|3,53
|474.597.692
|% 5,06
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9317
|17,9414
|% 0,41
|
|Euro
|18,5725
|18,5836
|% 0,92
|
|Sterlin
|21,8844
|21,9941
|% 0,55
|
|Frank
|19,0443
|19,1590
|% 0,87
|
|Riyal
|4,7633
|4,7872
|% 0,50
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|4,31
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|0,00
|
|Tam
|6.941
|6.992
|8,00
|
|Yarım
|3.382
|3.418
|4,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,54
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,00
|
|B. Petrol
|98,55
|98,55
|1,15
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:15GZNMI
Yüzde 5.21 oranında artışla 65.65 lira fiyatla işlem gören hissede 396, 375 adet işlem
-
16:14TMSN
Yüzde 5.28 oranında artışla 63.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 710 adet işlem
-
16:13ISFIN
Yüzde 6.47 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 780, 469 adet işlem
-
16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.61 ) 3, 100
-
16:12XU100
Endeks 2, 867 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 41, 936.00 milyon TL de