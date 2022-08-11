METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 14:46
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054578
BIST
16:202.874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 44,23
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:2017,9471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0781
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:2018,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1614
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:201.034,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.034,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:20
|BARMA
|43,56
|7.381.765
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.791.152
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.977.161
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.778
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|52.978.824
|% 9,81
|
|TIRE
|19,89
|227.206.670
|% -9,75
|
|PAMEL
|188,00
|14.932.036
|% -9,62
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|KZBGY
|32,08
|59.936.454
|% -8,03
|
|THYAO
|61,60
|5.482.113.357
|% 2,41
|
|AKBNK
|10,08
|2.388.230.810
|% 2,86
|
|YKBNK
|5,60
|2.103.512.899
|% 3,51
|
|SASA
|53,50
|1.948.703.276
|% 1,33
|
|SISE
|24,40
|1.633.706.990
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,67
|1.563.497.925
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,60
|2.103.512.899
|% 3,51
|
|ISCTR
|6,22
|1.500.234.134
|% 2,98
|
|AKBNK
|10,08
|2.388.230.810
|% 2,86
|
|DOHOL
|4,22
|973.372.737
|% 0,72
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9372
|17,9471
|% 0,44
|
|Euro
|18,5607
|18,5762
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,8630
|21,9726
|% 0,45
|
|Frank
|19,0337
|19,1484
|% 0,81
|
|Riyal
|4,7608
|4,7847
|% 0,45
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,71
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.016
|1,00
|
|Tam
|6.939
|6.989
|5,00
|
|Yarım
|3.381
|3.417
|3,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|98,86
|98,86
|1,46
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35KIMMR
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 288, 828 adet işlem
-
16:33IZMDC
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 230, 071 adet işlem
-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 25 artarak (% 1.57 ) 2, 543
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, IZMDC, MEGAP, BARMA, ASUZU, DMSAS, KIMMR
-
16:32
BIMAS, GARAN, GZNMI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında