METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 14:46
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054580
BIST
16:212.875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 45,77
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:2117,9486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0796
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:2118,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1697
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:211.033,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.033,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:19
|BARMA
|43,56
|7.381.765
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.791.152
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.977.161
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.778
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|52.978.824
|% 9,81
|
|TIRE
|19,89
|227.206.670
|% -9,75
|
|PAMEL
|188,00
|14.932.036
|% -9,62
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|KZBGY
|32,08
|59.936.454
|% -8,03
|
|THYAO
|61,60
|5.482.113.357
|% 2,41
|
|AKBNK
|10,08
|2.388.230.810
|% 2,86
|
|YKBNK
|5,60
|2.103.512.899
|% 3,51
|
|SASA
|53,50
|1.948.703.276
|% 1,33
|
|SISE
|24,40
|1.633.706.990
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,67
|1.563.497.925
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,60
|2.103.512.899
|% 3,51
|
|ISCTR
|6,22
|1.500.234.134
|% 2,98
|
|AKBNK
|10,08
|2.388.230.810
|% 2,86
|
|DOHOL
|4,22
|973.372.737
|% 0,72
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9291
|17,9424
|% 0,41
|
|Euro
|18,5596
|18,5742
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,8589
|21,9686
|% 0,43
|
|Frank
|19,0302
|19,1449
|% 0,79
|
|Riyal
|4,7599
|4,7838
|% 0,43
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,63
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|7,13
|
|Cumhuriyet
|6.914
|7.018
|3,00
|
|Tam
|6.947
|7.000
|16,00
|
|Yarım
|3.385
|3.422
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,04
|
|B. Petrol
|98,86
|98,86
|1,46
|
Seans Raporu
16:19
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