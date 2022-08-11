METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 14:46
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054586
BIST
14:492.861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 31,37
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
14:4917,9702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1012
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9702
En Düşük
17,8065
14:4918,5686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1538
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
14:491.036,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,51
|Açılış
|: 1.036,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.036,73
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler14:47
|BARMA
|43,56
|7.113.696
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|125.850.888
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|432.611.035
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|41.974.597
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|182.034.574
|% 9,80
|
|TIRE
|19,84
|203.314.579
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,58
|44.519.756
|% -9,46
|
|OLMK
|11,63
|49.660.036
|% -9,14
|
|PAMEL
|190,00
|13.717.116
|% -8,65
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|60,75
|4.403.171.549
|% 1,00
|
|AKBNK
|10,01
|1.774.873.401
|% 2,14
|
|YKBNK
|5,57
|1.614.818.426
|% 2,96
|
|SASA
|52,80
|1.554.935.775
|% 0,00
|
|SISE
|24,32
|1.368.423.745
|% 1,33
|
|YKBNK
|5,57
|1.614.818.426
|% 2,96
|
|EKGYO
|3,61
|900.795.285
|% -0,55
|
|DOHOL
|4,19
|819.282.868
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,01
|1.774.873.401
|% 2,14
|
|ISCTR
|6,15
|1.094.399.509
|% 1,82
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9594
|17,9664
|% 0,55
|
|Euro
|18,5513
|18,5718
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,8673
|21,9769
|% 0,47
|
|Frank
|19,0164
|19,1309
|% 0,72
|
|Riyal
|4,7672
|4,7911
|% 0,58
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|2,08
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.036
|5,79
|
|Cumhuriyet
|6.897
|7.001
|-14,00
|
|Tam
|6.939
|6.990
|6,00
|
|Yarım
|3.381
|3.417
|3,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|0,04
|
|B. Petrol
|97,95
|97,95
|0,55
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Seans Raporu
14:47
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