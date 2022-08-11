METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 14:46
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054581
BIST
17:012.873
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 43,28
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
17:0117,9603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0913
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
17:0118,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1969
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
17:011.037,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.037,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler17:01
|BARMA
|43,56
|7.459.781
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|129.350.745
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|535.376.426
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|64.452.748
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.137.846
|% 9,84
|
|TIRE
|19,85
|247.757.475
|% -9,94
|
|PAMEL
|187,90
|15.394.683
|% -9,66
|
|KZBGY
|31,70
|70.540.616
|% -9,12
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|62,15
|6.838.607.718
|% 3,33
|
|AKBNK
|10,09
|2.700.261.228
|% 2,96
|
|YKBNK
|5,60
|2.190.219.233
|% 3,51
|
|SASA
|53,25
|2.047.522.602
|% 0,85
|
|SISE
|24,40
|1.717.667.311
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,65
|1.679.745.825
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,60
|2.190.219.233
|% 3,51
|
|AKBNK
|10,09
|2.700.261.228
|% 2,96
|
|ISCTR
|6,20
|1.635.290.066
|% 2,65
|
|DOHOL
|4,26
|1.104.802.547
|% 1,67
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9517
|17,9603
|% 0,51
|
|Euro
|18,5964
|18,6117
|% 1,07
|
|Sterlin
|21,9183
|22,0282
|% 0,70
|
|Frank
|19,0751
|19,1900
|% 1,03
|
|Riyal
|4,7661
|4,7900
|% 0,56
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,94
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.038
|7,76
|
|Cumhuriyet
|6.893
|7.007
|-8,00
|
|Tam
|6.957
|7.012
|28,00
|
|Yarım
|3.390
|3.428
|14,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.714
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,54
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,04
|
|B. Petrol
|98,61
|98,61
|1,21
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16KRGYO
Yüzde 7.09 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 276 adet işlem
-
17:15BIMAS
Yüzde 7.48 oranında artışla 110.70 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 418, 888 adet işlem
-
17:14GARAN
Yüzde 7.54 oranında artışla 17.96 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 648, 378 adet işlem
-
17:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 09 artarak (% 1.84 ) 3, 107
-
17:09LIDFA
Yüzde 4.78 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 814, 697 adet işlem