METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 14:46
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054587
BIST
16:052.869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 39,74
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:0517,9336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0646
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:0518,5738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1590
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:051.035,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,98
|Açılış
|: 1.035,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:03
|BARMA
|43,56
|7.324.440
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.464.941
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.795.764
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.236
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|51.134.155
|% 9,81
|
|TIRE
|19,84
|205.132.796
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,44
|56.116.494
|% -9,86
|
|PAMEL
|189,30
|14.400.135
|% -8,99
|
|OLMK
|11,74
|53.361.861
|% -8,28
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|61,25
|5.155.073.178
|% 1,83
|
|AKBNK
|10,07
|2.188.339.858
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,59
|2.035.502.691
|% 3,33
|
|SASA
|53,60
|1.903.394.665
|% 1,52
|
|SISE
|24,38
|1.568.736.538
|% 1,58
|
|EKGYO
|3,66
|1.529.002.214
|% 0,83
|
|YKBNK
|5,59
|2.035.502.691
|% 3,33
|
|DOHOL
|4,19
|942.106.290
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,07
|2.188.339.858
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,17
|1.267.347.501
|% 2,15
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9290
|17,9389
|% 0,39
|
|Euro
|18,5626
|18,5764
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,8859
|21,9956
|% 0,55
|
|Frank
|19,0403
|19,1550
|% 0,85
|
|Riyal
|4,7625
|4,7864
|% 0,49
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,66
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|6,58
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|0,00
|
|Tam
|6.946
|6.997
|13,00
|
|Yarım
|3.384
|3.421
|7,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,05
|
|B. Petrol
|98,70
|98,70
|1,30
|
Seans Raporu
16:03
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-
16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 4 artarak (% 1.37 ) 2, 538
-
16:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BARMA, KIMMR, IZMDC, MEGAP, MEGAP, DMSAS, ASUZU
-
16:17
GARAN, TRCAS, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:17
CMENT, KOZAA, INTEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:17
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 124 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 131 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem