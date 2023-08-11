METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2023 16:27
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184496
BIST
'
17:177.704
En Düşük
|Değişim
|: 3,52%
|| 262,06
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.708
17:1727,0536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0555
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
17:1729,7211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0848
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
17:171.669,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,19
|Açılış
|: 1.669,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler17:15
|SANEL
|21,34
|52.015.838
|% 10,00
|
|SAYAS
|58,85
|153.900.817
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|130.736.135
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|189.597.314
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|154.737.055
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,35
|294.624.788
|% -55,22
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|DOCO
|3.435,70
|100.586.259
|% -9,59
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|265,10
|11.474.143.907
|% 2,55
|
|ASTOR
|124,00
|6.694.171.174
|% 2,82
|
|AKBNK
|30,52
|5.882.533.535
|% -0,46
|
|EREGL
|40,92
|5.303.969.138
|% 2,45
|
|ISCTR
|17,14
|5.273.839.238
|% -0,75
|
|EKGYO
|8,69
|3.611.581.903
|% 2,24
|
|SKBNK
|3,81
|1.489.597.182
|% 1,60
|
|YKBNK
|15,62
|5.242.341.459
|% -0,64
|
|ISCTR
|17,14
|5.273.839.238
|% -0,75
|
|AKBNK
|30,52
|5.882.533.535
|% -0,46
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0405
|27,0463
|% 0,18
|
|Euro
|29,6967
|29,7110
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,2423
|34,4140
|% 0,26
|
|Frank
|30,7020
|30,8870
|% 0,00
|
|Riyal
|7,1885
|7,2246
|% 0,09
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|5,64
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.667
|4,56
|
|Cumhuriyet
|11.369
|11.541
|-12,00
|
|Tam
|11.123
|11.213
|25,00
|
|Yarım
|5.570
|5.632
|12,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,73
|19,76
|0,01
|
|B. Petrol
|86,55
|86,55
|0,15
|
Seans Raporu
17:15
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17:30FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 393, 522 adet işlem
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17:29DAGHL
Yüzde 6.32 oranında artışla 13.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 185 adet işlem
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17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 229, 08 artarak (% 2.83 ) 8, 336
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17:27XU100
Endeks 7, 676 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 15 üstünde . İşlem hacmi 131, 673.00 milyon TL de
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17:27TGSAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 26.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 939, 885 adet işlem