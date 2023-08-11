METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2023 16:28
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184498
BIST
'
17:167.707
En Düşük
|Değişim
|: 3,57%
|| 265,60
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.707
17:1627,0512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0531
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
17:1629,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0797
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
17:161.667,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.667,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler17:16
|SAYAS
|58,85
|153.960.491
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|189.876.710
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|130.824.341
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|154.768.165
|% 10,00
|
|SANEL
|21,34
|52.037.434
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,34
|297.587.769
|% -55,25
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|DOCO
|3.456,60
|101.959.301
|% -9,04
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|264,90
|11.528.192.954
|% 2,48
|
|ASTOR
|124,10
|6.732.871.533
|% 2,90
|
|AKBNK
|30,66
|5.951.200.932
|% 0,00
|
|EREGL
|40,94
|5.465.449.907
|% 2,50
|
|ISCTR
|17,17
|5.326.483.322
|% -0,58
|
|EKGYO
|8,68
|3.643.966.581
|% 2,12
|
|SKBNK
|3,82
|1.491.094.572
|% 1,87
|
|YKBNK
|15,65
|5.296.183.938
|% -0,45
|
|ISCTR
|17,17
|5.326.483.322
|% -0,58
|
|AKBNK
|30,66
|5.951.200.932
|% 0,00
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0471
|27,0512
|% 0,20
|
|Euro
|29,7024
|29,7160
|% 0,27
|
|Sterlin
|34,2608
|34,4326
|% 0,31
|
|Frank
|30,7192
|30,9043
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1865
|7,2225
|% 0,07
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|7,28
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|4,88
|
|Cumhuriyet
|11.369
|11.541
|-12,00
|
|Tam
|11.124
|11.214
|26,00
|
|Yarım
|5.571
|5.633
|13,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,79
|0,05
|
|B. Petrol
|86,69
|86,69
|0,29
|
Seans Raporu
17:16
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-
17:31FADE
Yüzde 8.11 oranında artışla 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 670, 604 adet işlem
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17:30FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 393, 522 adet işlem
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17:29DAGHL
Yüzde 6.32 oranında artışla 13.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 185 adet işlem
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17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 229, 08 artarak (% 2.83 ) 8, 336
-
17:27XU100
Endeks 7, 676 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 15 üstünde . İşlem hacmi 131, 673.00 milyon TL de