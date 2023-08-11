METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2023 16:28
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184504
BIST
'
17:177.701
En Düşük
|Değişim
|: 3,49%
|| 259,93
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.708
17:1727,0483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0502
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
17:1729,7113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0750
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
17:171.669,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,32
|Açılış
|: 1.669,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler17:17
|PAPIL
|25,08
|130.859.654
|% 10,00
|
|SAYAS
|58,85
|153.960.491
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|189.876.710
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|154.768.165
|% 10,00
|
|SANEL
|21,34
|52.037.434
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,38
|298.113.734
|% -55,15
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|DOCO
|3.459,10
|102.280.952
|% -8,97
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|265,20
|11.624.082.149
|% 2,59
|
|ASTOR
|124,20
|6.748.659.897
|% 2,99
|
|AKBNK
|30,78
|6.052.373.285
|% 0,39
|
|EREGL
|41,00
|5.498.194.557
|% 2,65
|
|ISCTR
|17,23
|5.414.968.393
|% -0,23
|
|EKGYO
|8,67
|3.677.510.685
|% 2,00
|
|SKBNK
|3,83
|1.501.504.149
|% 2,13
|
|YKBNK
|15,73
|5.364.198.594
|% 0,06
|
|ISCTR
|17,23
|5.414.968.393
|% -0,23
|
|AKBNK
|30,78
|6.052.373.285
|% 0,39
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0430
|27,0483
|% 0,19
|
|Euro
|29,7017
|29,7113
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,2800
|34,4519
|% 0,37
|
|Frank
|30,7500
|30,9353
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1873
|7,2233
|% 0,08
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|5,37
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|3,11
|
|Cumhuriyet
|11.375
|11.547
|-6,00
|
|Tam
|11.113
|11.202
|14,00
|
|Yarım
|5.565
|5.627
|7,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.813
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,46
|86,46
|0,06
|
Seans Raporu
17:17
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