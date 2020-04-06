METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2020 12:07
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 5.698,38 % 0,000013 % 0,000059 % 4,641855
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834957
BIST
13:1691.121
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 1.568,14
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.314
En Düşük
90.631
13:166,7609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0267
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7829
En Düşük
6,7161
13:167,3086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0217
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3321
En Düşük
7,2586
13:16355,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 4,73
|Açılış
|: 355,30
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,13
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|194.976.820
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.642.809
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|1.478.731
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|9.396.823
|% 9,98
|
|PKENT
|126,70
|424.217
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|93.597
|% -7,89
|
|EGCYH
|0,30
|205.286
|% -6,25
|
|BMELK
|1,29
|187.370
|% -5,15
|
|INFO
|6,07
|11.809.252
|% -5,01
|
|SUMAS
|8,01
|39.086
|% -4,64
|
|GARAN
|7,66
|330.453.393
|% 1,59
|
|SASA
|9,03
|283.136.523
|% 7,24
|
|THYAO
|9,09
|214.571.838
|% 1,79
|
|GSRAY
|2,20
|194.976.820
|% 10,00
|
|ASELS
|23,60
|185.383.305
|% 1,72
|
|GSRAY
|2,20
|194.976.820
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,85
|163.023.183
|% 1,65
|
|IHLGM
|1,04
|61.984.368
|% 4,00
|
|CEMAS
|0,82
|39.279.523
|% 3,80
|
|PETKM
|3,43
|160.260.552
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3040
|8,3456
|% 0,80
|
|Frank
|6,8905
|6,9320
|% 0,43
|
|Riyal
|1,7921
|1,8011
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.636
|17,61
|
|Altın Gr.
|355
|355
|4,73
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,57
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,04
|
|B. Petrol
|32,88
|32,88
|-1,23
|