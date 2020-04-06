METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2020 12:07
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracılık Komisyonları Bilgilendirme Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 23.593,34 % 0,00003 % 0,000032 % 1,06764
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834960
BIST
13:1691.121
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 1.568,14
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.314
En Düşük
90.631
13:166,7638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0296
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7829
En Düşük
6,7161
13:167,3124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3321
En Düşük
7,2586
13:16355,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,51
|Açılış
|: 355,09
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,13
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|194.944.599
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.639.852
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|1.478.731
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|9.372.605
|% 9,98
|
|PKENT
|126,70
|424.217
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|93.597
|% -7,89
|
|EGCYH
|0,30
|205.286
|% -6,25
|
|BMELK
|1,29
|187.370
|% -5,15
|
|INFO
|6,08
|10.968.598
|% -4,85
|
|SUMAS
|8,01
|39.086
|% -4,64
|
|GARAN
|7,67
|325.469.581
|% 1,72
|
|SASA
|9,03
|282.253.874
|% 7,24
|
|THYAO
|9,11
|206.672.100
|% 2,02
|
|GSRAY
|2,20
|194.944.599
|% 10,00
|
|ASELS
|23,62
|183.705.314
|% 1,81
|
|GSRAY
|2,20
|194.944.599
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|162.818.631
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,04
|61.679.857
|% 4,00
|
|CEMAS
|0,82
|39.186.150
|% 3,80
|
|PETKM
|3,44
|159.953.139
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2868
|8,3283
|% 0,59
|
|Frank
|6,8837
|6,9252
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7904
|1,7994
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|16,66
|
|Altın Gr.
|355
|355
|4,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,50
|14,54
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,05
|
|B. Petrol
|32,94
|32,94
|-1,17
|