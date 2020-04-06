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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

06.04.2020 12:07
GÜNCEL HABERLER


          
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 45,39 % 0,000019 % 0,00014 % 7,486457



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834962


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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2868 8,3283 % 0,59  
Frank 6,8837 6,9252 % 0,33  
Riyal 1,7904 1,7994 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.635 16,66  
Altın Gr. 355 355 4,61  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,50 14,54 0,13  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 0,05  
B. Petrol 32,94 32,94 -1,17  
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