METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2020 12:07
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 53,62 % 0,000018 % 0,000195 % 10,762413
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834965
BIST
13:1691.121
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 1.568,14
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.314
En Düşük
90.631
13:166,7638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0296
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7829
En Düşük
6,7161
13:167,3124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3321
En Düşük
7,2586
13:16355,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,51
|Açılış
|: 355,09
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,13
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|194.944.599
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.639.852
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|1.478.731
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|9.372.605
|% 9,98
|
|PKENT
|126,70
|424.217
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|93.597
|% -7,89
|
|EGCYH
|0,30
|205.286
|% -6,25
|
|BMELK
|1,29
|187.370
|% -5,15
|
|INFO
|6,08
|10.968.598
|% -4,85
|
|SUMAS
|8,01
|39.086
|% -4,64
|
|GARAN
|7,67
|325.469.581
|% 1,72
|
|SASA
|9,03
|282.253.874
|% 7,24
|
|THYAO
|9,11
|206.672.100
|% 2,02
|
|GSRAY
|2,20
|194.944.599
|% 10,00
|
|ASELS
|23,62
|183.705.314
|% 1,81
|
|GSRAY
|2,20
|194.944.599
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|162.818.631
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,04
|61.679.857
|% 4,00
|
|CEMAS
|0,82
|39.186.150
|% 3,80
|
|PETKM
|3,44
|159.953.139
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2868
|8,3283
|% 0,59
|
|Frank
|6,8837
|6,9252
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7904
|1,7994
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|16,66
|
|Altın Gr.
|355
|355
|4,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,50
|14,54
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,05
|
|B. Petrol
|32,94
|32,94
|-1,17
|