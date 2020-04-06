METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2020 12:07
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 5.806,46 % 0,000014 % 0,000055 % 3,978781
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834970
BIST
13:2691.147
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 1.594,15
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.314
En Düşük
90.631
13:266,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0365
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7829
En Düşük
6,7161
13:267,3188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0319
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3321
En Düşük
7,2586
13:26355,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 4,95
|Açılış
|: 355,52
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,13
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.034.957
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.655.650
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.385
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|9.412.873
|% 9,98
|
|PKENT
|126,70
|468.562
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|93.597
|% -7,89
|
|INFO
|5,91
|14.326.389
|% -7,51
|
|EGCYH
|0,30
|205.286
|% -6,25
|
|BMELK
|1,29
|187.370
|% -5,15
|
|RALYH
|7,62
|420.846
|% -4,75
|
|GARAN
|7,66
|335.186.732
|% 1,59
|
|SASA
|9,03
|284.763.363
|% 7,24
|
|THYAO
|9,10
|220.346.646
|% 1,90
|
|GSRAY
|2,20
|195.034.957
|% 10,00
|
|ASELS
|23,60
|188.225.293
|% 1,72
|
|GSRAY
|2,20
|195.034.957
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,85
|163.478.339
|% 1,65
|
|IHLGM
|1,04
|62.181.612
|% 4,00
|
|CEMAS
|0,82
|39.417.417
|% 3,80
|
|PETKM
|3,43
|164.548.565
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3055
|8,3472
|% 0,82
|
|Frank
|6,8940
|6,9355
|% 0,48
|
|Riyal
|1,7938
|1,8028
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|16,66
|
|Altın Gr.
|355
|355
|4,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,50
|14,54
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,05
|
|B. Petrol
|32,94
|32,94
|-1,17
|