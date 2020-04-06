METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2020 12:07
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 1.037,72 % 0,000018 % 0,000015 % 0,837077
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834971
BIST
14:5991.421
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 1.867,92
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
14:596,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0435
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:597,3200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0331
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:59357,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 6,83
|Açılış
|: 357,40
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|2,42
|10.749.573
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.533.724
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.800.999
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.430
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.167.777
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|17.870.642
|% -7,82
|
|RALYH
|7,59
|1.076.363
|% -5,13
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,70
|385.334.765
|% 2,12
|
|SASA
|9,15
|370.962.315
|% 8,67
|
|PETKM
|3,46
|350.968.056
|% 1,47
|
|THYAO
|9,14
|301.273.048
|% 2,35
|
|ASELS
|23,66
|226.416.873
|% 1,98
|
|BJKAS
|1,88
|52.714.955
|% 9,94
|
|AKBNK
|5,52
|106.606.214
|% 1,85
|
|BSOKE
|0,90
|17.117.921
|% 4,65
|
|AKENR
|0,82
|14.208.353
|% 3,80
|
|YYAPI
|0,42
|6.625.826
|% 5,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3078
|8,3495
|% 0,85
|
|Frank
|6,8941
|6,9356
|% 0,48
|
|Riyal
|1,7947
|1,8037
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|22,68
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,58
|14,62
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|-0,81
|