METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2020 15:42
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 235,51 % 0,000028 % 0,000501 % 18,080144
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857006
BIST
16:58119.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 197,49
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:586,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:587,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0517
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7887
En Düşük
7,7149
16:58399,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,68
|Açılış
|: 399,89
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.443.825
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.444.717
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.295.760
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.097.196
|% -9,92
|
|SONME
|8,55
|19.779.810
|% -7,57
|
|FENER
|12,92
|92.792.577
|% -6,24
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|MARTI
|1,41
|27.809.494
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,29
|2.160.645.065
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.593.325.499
|% 3,13
|
|SISE
|6,52
|1.511.996.863
|% 0,46
|
|GARAN
|8,16
|1.234.311.504
|% -1,92
|
|PETKM
|4,39
|1.132.296.840
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,29
|2.160.645.065
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.593.325.499
|% 3,13
|
|PETKM
|4,39
|1.132.296.840
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,89
|447.846.459
|% 0,53
|
|SISE
|6,52
|1.511.996.863
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6055
|8,6487
|% 0,32
|
|Frank
|7,2791
|7,3229
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,48
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.609
|24,90
|
|Tam
|2.663
|2.677
|25,60
|
|Yarım
|1.294
|1.309
|12,50
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,65
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|0,08
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|0,11
|
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