METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2021 15:55
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 263,4 % 0,000051 % 0,000115 % 2,254483
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900176
BIST
17:221.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -14,16
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:227,5108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1376
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:229,1299
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1043
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:22442,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,31
|Açılış
|: 442,43
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:22
|KONYA
|1.324,40
|143.825.454
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|270.916.989
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.066.497
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.254.439
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,70
|3.224.833.537
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,49
|1.844.682.675
|% -1,97
|
|GARAN
|10,38
|1.256.214.103
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|1.153.972.126
|% 0,00
|
|TCELL
|16,80
|1.046.500.225
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,49
|1.844.682.675
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,61
|1.153.972.126
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,65
|590.367.181
|% 4,33
|
|IHLGM
|1,36
|271.762.938
|% -2,86
|
|TSKB
|1,81
|328.363.429
|% -1,63
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5043
|7,5108
|% 1,87
|
|Euro
|9,1239
|9,1299
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,0894
|10,1400
|% 1,19
|
|Frank
|8,3972
|8,4478
|% 1,22
|
|Riyal
|1,9961
|2,0061
|% 1,87
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,70
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,93
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,39
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,38
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,82
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:30GLBMD
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 680 adet işlem
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17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 14 kaybederek (% -1.07 ) 1, 676
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17:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, EKGYO, GARAN
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17:29XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 32, 488.00 milyon TL de
-
17:29KRONT
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 40.56 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 868 adet işlem