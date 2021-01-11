METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2021 16:46
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 49.487,6 % 0,000014 % 0,000141 % 10,201155
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900349
BIST
16:331.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:337,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1232
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5032
En Düşük
7,3310
16:339,1165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0909
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:33441,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,67
|Açılış
|: 441,79
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:33
|FROTO
|148,50
|219.427.244
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|45.168.665
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.715.538
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.374.148
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.963.242
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,20
|2.884.975.534
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,54
|1.436.066.785
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|976.390.019
|% 2,48
|
|TCELL
|17,06
|905.262.693
|% 1,25
|
|KOZAA
|17,10
|868.187.076
|% 4,40
|
|SKBNK
|1,65
|976.390.019
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.436.066.785
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,71
|549.992.026
|% 6,69
|
|DOHOL
|3,41
|489.884.012
|% 0,59
|
|PETKM
|5,28
|728.472.016
|% 0,38
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4922
|7,4964
|% 1,67
|
|Euro
|9,1084
|9,1165
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,0510
|10,1014
|% 0,81
|
|Frank
|8,3620
|8,4123
|% 0,80
|
|Riyal
|1,9900
|2,0000
|% 1,56
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-11,69
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-29,87
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,44
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|