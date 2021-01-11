METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2021 16:48
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 498,86 % 0,000024 % 0,000953 % 38,933334
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900357
BIST
16:331.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:337,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1232
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5032
En Düşük
7,3310
16:339,1165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0909
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:33441,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,67
|Açılış
|: 441,79
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:33
|FROTO
|148,50
|219.427.244
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|45.168.665
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.715.538
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.374.148
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.958.550
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,90
|2.861.044.104
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,53
|1.435.050.598
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,64
|970.603.018
|% 1,86
|
|TCELL
|17,07
|893.539.665
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,12
|864.244.556
|% 4,52
|
|SKBNK
|1,64
|970.603.018
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,53
|1.435.050.598
|% -0,39
|
|OZGYO
|2,72
|548.781.391
|% 7,09
|
|DOHOL
|3,41
|486.666.087
|% 0,59
|
|PETKM
|5,30
|711.628.002
|% 0,76
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4922
|7,4964
|% 1,67
|
|Euro
|9,1084
|9,1165
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,0544
|10,1048
|% 0,84
|
|Frank
|8,3704
|8,4208
|% 0,90
|
|Riyal
|1,9912
|2,0011
|% 1,62
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-11,69
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-29,87
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,44
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 03 kaybederek (% -0.30 ) 1, 689
-
16:44XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 27, 001.00 milyon TL de
-
16:43BAGFS
Yüzde 4.86 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 450, 394 adet işlem
-
16:40ARENA
Yüzde 6.71 oranında artışla 39.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 494, 732 adet işlem
-
16:39XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 26, 584.00 milyon TL de