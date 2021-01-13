METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2021 14:16
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 48.046,44 % 0,000014 % 0,000137 % 10,11008
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901834
BIST
15:391.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
15:397,4396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0148
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
15:399,0602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0438
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
15:39443,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,32
|Açılış
|: 443,65
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler15:39
|PSDTC
|31,24
|16.488.433
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.488.433
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.488.433
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.488.433
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.268.692
|% -9,99
|
|FORMT
|5,33
|31.482.552
|% -9,97
|
|RODRG
|16,00
|12.777.059
|% -7,99
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|THYAO
|13,06
|2.008.617.116
|% 1,56
|
|SISE
|7,74
|1.725.362.851
|% 1,31
|
|OTKAR
|435,40
|1.152.498.087
|% 6,22
|
|TKFEN
|18,94
|1.122.278.515
|% 1,83
|
|TCELL
|16,95
|1.120.869.341
|% 1,56
|
|TSKB
|1,87
|643.981.289
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,43
|831.403.676
|% -0,82
|
|DOHOL
|3,75
|1.070.502.023
|% 6,53
|
|SISE
|7,74
|1.725.362.851
|% 1,31
|
|PETKM
|5,18
|952.095.000
|% -2,08
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4369
|7,4396
|% -0,20
|
|Euro
|9,0563
|9,0602
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,1432
|10,1941
|% -0,14
|
|Frank
|8,3403
|8,3906
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9764
|1,9863
|% -0,23
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-0,56
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.927
|3.001
|-5,39
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-2,60
|
|Çeyrek
|710
|726
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,07
|
|B. Petrol
|56,72
|56,72
|0,14
|