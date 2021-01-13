METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2021 14:16
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 263,31 % 0,000051 % 0,000115 % 2,250407
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901840
BIST
16:441.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:447,4257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0287
|Açılış
|: 7,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:449,0332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0708
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0291
16:44444,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,92
|Açılış
|: 444,08
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:44
|PSDTC
|31,24
|16.518.329
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.518.329
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.518.329
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.518.329
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.563.487
|% -9,99
|
|FORMT
|5,40
|38.568.492
|% -8,78
|
|FENER
|39,88
|557.095.179
|% -7,90
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|THYAO
|13,09
|2.145.880.167
|% 1,79
|
|SISE
|7,77
|1.870.635.197
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,80
|1.641.230.518
|% 7,95
|
|OTKAR
|438,40
|1.297.137.423
|% 6,95
|
|TCELL
|17,11
|1.245.010.133
|% 2,52
|
|DOHOL
|3,80
|1.641.230.518
|% 7,95
|
|EKGYO
|2,45
|883.957.573
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|669.314.178
|% -1,58
|
|SISE
|7,77
|1.870.635.197
|% 1,70
|
|ZOREN
|3,05
|700.181.303
|% 3,04
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4200
|7,4257
|% -0,39
|
|Euro
|9,0280
|9,0332
|% -0,78
|
|Sterlin
|10,1338
|10,1846
|% -0,23
|
|Frank
|8,3316
|8,3818
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9736
|1,9835
|% -0,37
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|2,71
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-5,00
|
|Tam
|2.930
|3.005
|-2,36
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-1,14
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|-0,07
|
|B. Petrol
|56,73
|56,73
|0,15
|
Seans Raporu
16:44
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16:58DAGI
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16:56XU100
Endeks 1, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 28, 936.00 milyon TL de
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16:56FROTO
Yüzde 4.29 oranında artışla 165.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 743, 331 adet işlem
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16:55ETYAT
Yüzde 7.18 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 670, 538 adet işlem
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16:54IDGYO
Yüzde 5.06 oranında artışla 8.51 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 723 adet işlem