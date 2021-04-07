METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.04.2021 15:41
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 17.238,84 % 0,000013 % 0,000089 % 7,083014
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924215
BIST
16:571.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
16:578,1755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0473
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
16:579,7362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0657
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
16:57456,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,60
|Açılış
|: 456,62
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler16:57
|CEOEM
|6,60
|75.164.661
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.467.791
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|165.572
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.478
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.482.031
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.705.627
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.876.836
|% 3,13
|
|GARAN
|6,82
|945.322.214
|% 0,44
|
|JANTS
|921,80
|873.321.719
|% 3,74
|
|BJKAS
|9,27
|854.847.455
|% 1,87
|
|THYAO
|12,87
|803.262.579
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.876.836
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,19
|386.913.636
|% 0,46
|
|GARAN
|6,82
|945.322.214
|% 0,44
|
|TSKB
|1,40
|173.943.847
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,15
|122.465.785
|% 1,77
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1698
|8,1755
|% 0,58
|
|Euro
|9,7260
|9,7362
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,1665
|11,2225
|% -0,41
|
|Frank
|8,7502
|8,8029
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1678
|2,1787
|% 0,25
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-4,13
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.006
|3.082
|6,28
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|3,03
|
|Çeyrek
|729
|745
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,45
|62,45
|-0,29
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
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17:05XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 14, 108.00 milyon TL de
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17:05BRKSN
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 11.55 lira fiyatla işlem gören hissede 778, 972 adet işlem
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17:04TSPOR
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 256, 029 adet işlem
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17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 71 kaybederek (% -0.22 ) 1, 220
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, NTGAZ, YESIL, MTRKS, FRIGO, BRKO, UMPAS, IDGYO, CEOEM, YGYO