METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2021 14:13
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 46.456,09 % 0,000012 % 0,00023 % 18,493491
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947648
BIST
14:211.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:218,6776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:2110,2620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0125
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:21504,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,49
|Açılış
|: 504,44
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:21
|TUREX
|10,52
|19.363.722
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,91
|22.636.720
|% 9,14
|
|AGYO
|2,26
|26.674.328
|% 8,13
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,73
|737.122.575
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,39
|393.337.146
|% 0,37
|
|THYAO
|13,86
|385.154.981
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,26
|384.329.973
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,02
|352.855.122
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,26
|384.329.973
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|161.652.518
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|737.122.575
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,39
|393.337.146
|% 0,37
|
|GWIND
|3,80
|219.482.163
|% 1,60
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6734
|8,6776
|% -0,10
|
|Euro
|10,2558
|10,2620
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9706
|12,0306
|% 0,17
|
|Frank
|9,3653
|9,4218
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3082
|2,3198
|% -0,03
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|11,25
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.324
|3.410
|0,79
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|0,39
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|1,25
|
Seans Raporu
14:21
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