METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2021 14:13
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 9.095,93 % 0,00021 % 0,000037 % 0,176116
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947668
BIST
15:081.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:088,6713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:0810,2682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0063
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:08504,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,54
|Açılış
|: 504,49
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:08
|TUREX
|10,52
|19.598.160
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.080.971
|% 9,71
|
|SELVA
|7,02
|46.151.782
|% 8,17
|
|AGYO
|2,25
|27.758.613
|% 7,66
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|869.997.537
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,26
|436.778.540
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,06
|433.416.171
|% 2,02
|
|AKBNK
|5,39
|425.631.759
|% 0,37
|
|THYAO
|13,89
|408.217.327
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,26
|436.778.540
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|164.809.956
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|869.997.537
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,39
|425.631.759
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,06
|433.416.171
|% 2,02
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6674
|8,6713
|% -0,17
|
|Euro
|10,2634
|10,2682
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9592
|12,0192
|% 0,07
|
|Frank
|9,3530
|9,4094
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3052
|2,3167
|% -0,17
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|9,71
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,30
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|1,00
|
|Tam
|3.323
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|1,35
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:18TUCLK
Yüzde 4.34 oranında artışla 13.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 679, 845 adet işlem
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15:17FENER
Yüzde 4.65 oranında artışla 38.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 559, 730 adet işlem
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15:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 74 artarak (% 0.45 ) 1, 495
-
15:15XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 6, 580.00 milyon TL de
-
15:14BASGZ
Yüzde 6.05 oranında artışla 13.15 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 738, 937 adet işlem