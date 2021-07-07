METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2021 14:13
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 1.277,98 % 0,000078 % 0,000021 % 0,269068
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947667
BIST
17:321.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:328,7109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:3210,2795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:32503,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,24
|Açılış
|: 503,18
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:30
|TUREX
|10,52
|19.862.717
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.243.894
|% 9,71
|
|PRKAB
|12,83
|40.870.131
|% 9,10
|
|AGYO
|2,27
|34.735.278
|% 8,61
|
|KAPLM
|20,90
|11.308.820
|% 7,84
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,71
|1.143.567.342
|% 1,16
|
|KRDMD
|7,12
|672.777.976
|% 2,89
|
|THYAO
|13,89
|652.747.636
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,38
|629.692.740
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,26
|511.967.626
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|511.967.626
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,24
|178.056.002
|% -6,77
|
|GARAN
|8,71
|1.143.567.342
|% 1,16
|
|AKBNK
|5,38
|629.692.740
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,12
|672.777.976
|% 2,89
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7068
|8,7096
|% 0,27
|
|Euro
|10,2712
|10,2747
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9541
|12,0141
|% 0,03
|
|Frank
|9,3638
|9,4202
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3146
|2,3262
|% 0,24
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,39
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,02
|
|B. Petrol
|73,51
|73,51
|-1,02
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:44FENER
Yüzde 4.76 oranında artışla 38.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 087, 459 adet işlem
-
17:42KRDMA
Yüzde 4.45 oranında artışla 6.57 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 041, 226 adet işlem
-
17:41GENTS
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 798, 243 adet işlem
-
17:40XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 9, 646.00 milyon TL de
-
17:40DAGHL
Yüzde 4.60 oranında artışla 16.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 913, 441 adet işlem