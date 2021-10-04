METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.10.2021 16:36
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 3.076,62 % 0,000022 % 0,000368 % 16,998142
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966460
BIST
18:001.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,16
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.408
En Düşük
1.395
18:008,8698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8247
18:0010,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0456
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3319
En Düşük
10,2576
18:00503,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,57
|Açılış
|: 503,99
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
504,62
En Düşük
497,38
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FORMT
|1,43
|74.266.899
|% 10,00
|
|MAREN
|10,05
|889.416.268
|% 9,96
|
|AGYO
|3,09
|2.623.843
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.457.653
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|12.107.257
|% 9,95
|
|BIOEN
|27,00
|240.452.989
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,35
|735.123
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|4.059.765
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.914.809
|% -9,83
|
|YAPRK
|30,64
|47.174.016
|% -6,13
|
|THYAO
|13,96
|983.658.813
|% -0,64
|
|MAREN
|10,05
|889.416.268
|% 9,96
|
|TUPRS
|116,20
|689.430.356
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,38
|495.079.835
|% -0,42
|
|BIOEN
|27,00
|240.452.989
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,38
|495.079.835
|% -0,42
|
|ODAS
|1,41
|154.712.299
|% 2,17
|
|MAREN
|10,05
|889.416.268
|% 9,96
|
|EKGYO
|1,79
|154.079.708
|% 1,13
|
|FORMT
|1,43
|74.266.899
|% 10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8686
|8,8712
|% 0,18
|
|Euro
|10,3103
|10,3138
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,0232
|12,0835
|% 0,53
|
|Frank
|9,5499
|9,6075
|% 0,76
|
|Riyal
|2,3552
|2,3670
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|5,37
|
|Altın Gr.
|503
|504
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,03
|
|B. Petrol
|81,82
|81,82
|2,54
|