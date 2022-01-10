METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2022 09:45
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 599,82 % 0,000087 % 0,00015 % 1,730308
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991211
BIST
11:562.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 27,98
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.065
En Düşük
2.047
11:5613,8236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0172
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
11:5615,6854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0399
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
11:56797,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,42
|Açılış
|: 797,73
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:54
|GEDZA
|20,04
|24.381.193
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|INTEM
|118,60
|13.560.693
|% 9,81
|
|TEKTU
|1,46
|22.989.635
|% 9,77
|
|LIDFA
|4,38
|40.399.101
|% -7,98
|
|ELITE
|18,64
|106.759.716
|% -6,05
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|PRKAB
|59,75
|49.595.443
|% -3,63
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|THYAO
|26,28
|1.730.026.647
|% 5,37
|
|KRDMD
|11,83
|1.218.824.500
|% 1,98
|
|GARAN
|11,85
|959.030.732
|% 0,85
|
|EREGL
|30,90
|921.537.418
|% 0,91
|
|SISE
|15,21
|869.291.341
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,76
|595.451.178
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,40
|366.321.990
|% 2,56
|
|KRDMD
|11,83
|1.218.824.500
|% 1,98
|
|GARAN
|11,85
|959.030.732
|% 0,85
|
|ODAS
|1,40
|109.826.483
|% 0,72
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8065
|13,8204
|% 0,10
|
|Euro
|15,6549
|15,6886
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7089
|18,8027
|% -0,03
|
|Frank
|14,9421
|15,0321
|% -0,22
|
|Riyal
|3,6692
|3,6876
|% 0,07
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,85
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,40
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,01
|
|B. Petrol
|82,02
|82,02
|0,27
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:09THYAO
Yüzde 5.61 oranında artışla 26.34 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 877, 070 adet işlem
-
12:08XU100
Endeks 2, 060 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 13, 077.00 milyon TL de
-
12:07TEKTU
Yüzde 9.77 oranında artışla 1.46 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 919, 464 adet işlem
-
12:06THYAO
Yüzde 5.37 oranında artışla 26.28 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 087, 160 adet işlem
-
12:05IZTAR
Yüzde 4.46 oranında artışla 19.92 lira fiyatla işlem gören hissede 224, 052 adet işlem