METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 13:46
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 27.465,23 % 0,000017 % 0,000067 % 3,948254
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020482
BIST
13:362.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 18,18
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
13:3614,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0258
|Açılış
|: 14,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6221
En Düşük
14,5748
13:3615,9801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0662
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
13:36925,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,36
|Açılış
|: 925,92
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler13:36
|MMCAS
|3,87
|1.023.785
|% 9,94
|
|QUAGR
|16,99
|61.620.520
|% 9,12
|
|EKGYO
|2,95
|2.171.246.967
|% 8,86
|
|ASUZU
|87,90
|55.408.664
|% 8,52
|
|DAPGM
|26,78
|94.245.208
|% 8,51
|
|ISGYO
|12,04
|7.323.703
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|328.909
|% -6,35
|
|DOBUR
|51,80
|4.615.512
|% -5,13
|
|EMNIS
|19,01
|116.914
|% -4,90
|
|FORMT
|1,49
|5.446.400
|% -3,25
|
|THYAO
|37,06
|3.249.716.543
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,95
|2.171.246.967
|% 8,86
|
|GARAN
|13,73
|1.150.736.791
|% 0,66
|
|EREGL
|35,28
|975.529.000
|% 0,34
|
|KRDMD
|16,11
|873.225.477
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,95
|2.171.246.967
|% 8,86
|
|TSKB
|1,81
|434.601.655
|% 7,10
|
|ODAS
|2,33
|516.844.802
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,84
|770.098.849
|% 0,52
|
|ZOREN
|2,26
|362.449.560
|% 3,20
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6157
|14,6200
|% 0,18
|
|Euro
|15,9671
|15,9801
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,1289
|19,2248
|% 0,23
|
|Frank
|15,5710
|15,6648
|% 0,14
|
|Riyal
|3,8857
|3,9052
|% 0,15
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-7,64
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|6.129
|6.222
|-12,00
|
|Tam
|6.101
|6.253
|-13,58
|
|Yarım
|2.949
|3.025
|-6,57
|
|Çeyrek
|1.479
|1.512
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,53
|