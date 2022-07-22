METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
22.07.2022 16:19
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 301,06 % 0,000139 % 0,00039 % 2,797956
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047356
BIST
17:172.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,21
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.519
17:1717,7316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
17:1718,1454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1922
En Düşük
17,9826
17:17989,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 10,65
|Açılış
|: 989,66
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler17:17
|KLRHO
|16,28
|36.059.426
|% 10,00
|
|ENSRI
|16,95
|98.675.759
|% 9,99
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|71.260.583
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|40.138.429
|% 9,63
|
|UFUK
|93,00
|6.405.744
|% -5,97
|
|ULUSE
|184,10
|7.672.701
|% -5,59
|
|KERVT
|7,08
|114.066.597
|% -4,84
|
|VAKKO
|17,84
|34.317.529
|% -4,70
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|THYAO
|50,55
|2.838.617.089
|% -2,03
|
|SISE
|21,16
|1.648.794.029
|% 0,09
|
|EKGYO
|3,17
|1.268.391.855
|% 4,97
|
|EREGL
|28,34
|1.031.751.652
|% 1,94
|
|SAHOL
|19,79
|835.967.989
|% 2,86
|
|EKGYO
|3,17
|1.268.391.855
|% 4,97
|
|SKBNK
|1,36
|356.566.024
|% 3,03
|
|ODAS
|3,64
|740.512.207
|% -1,36
|
|TSKB
|2,33
|249.947.289
|% 1,30
|
|DOHOL
|3,82
|396.985.780
|% 4,66
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7252
|17,7316
|% 0,12
|
|Euro
|18,1288
|18,1454
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,3026
|21,4094
|% 0,46
|
|Frank
|18,3836
|18,4944
|% 0,69
|
|Riyal
|4,7039
|4,7275
|% 0,06
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|13,41
|
|Altın Gr.
|991
|991
|12,01
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.672
|6.739
|-23,00
|
|Yarım
|3.251
|3.298
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.649
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,73
|