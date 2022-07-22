METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
22.07.2022 16:19
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 263,47 % 0,00015 % 0,00043 % 2,870256
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047357
BIST
16:482.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,23
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.524
16:4817,7222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
16:4818,1664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1664
En Düşük
17,9826
16:48988,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,53
|Açılış
|: 988,55
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
989,26
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KLRHO
|16,28
|36.046.060
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|70.497.959
|% 9,94
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|ATSYH
|70,00
|6.207.397
|% 9,38
|
|UFUK
|90,10
|6.334.566
|% -8,90
|
|KERVT
|7,11
|96.189.578
|% -4,44
|
|VAKKO
|17,94
|32.406.882
|% -4,17
|
|ULUSE
|187,00
|7.165.515
|% -4,10
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|THYAO
|50,35
|2.509.852.056
|% -2,42
|
|SISE
|21,20
|1.545.455.541
|% 0,28
|
|EKGYO
|3,16
|1.147.180.980
|% 4,64
|
|EREGL
|28,46
|951.108.090
|% 2,37
|
|SAHOL
|19,80
|783.545.714
|% 2,91
|
|EKGYO
|3,16
|1.147.180.980
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|326.109.593
|% 3,03
|
|ODAS
|3,69
|619.470.361
|% 0,00
|
|TSKB
|2,34
|226.543.587
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,82
|358.218.205
|% 4,66
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7135
|17,7222
|% 0,07
|
|Euro
|18,1538
|18,1664
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,2136
|21,3200
|% 0,04
|
|Frank
|18,3571
|18,4677
|% 0,54
|
|Riyal
|4,7019
|4,7255
|% 0,01
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|17,52
|
|Altın Gr.
|988
|989
|9,53
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|2,00
|
|Tam
|6.668
|6.712
|-50,00
|
|Yarım
|3.249
|3.285
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.642
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,67
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Seans Raporu
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