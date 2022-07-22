METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
22.07.2022 16:19
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satımşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 5.074,92 % 0,000028 % 0,000044 % 1,570175
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047358
BIST
16:492.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 18,58
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.524
16:4917,7237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
16:4918,1635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0320
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1648
En Düşük
17,9826
16:49989,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,29
|Açılış
|: 989,30
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
990,11
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KLRHO
|16,28
|36.046.060
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|70.497.959
|% 9,94
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|ATSYH
|70,00
|6.207.397
|% 9,38
|
|UFUK
|90,10
|6.334.566
|% -8,90
|
|KERVT
|7,11
|96.189.578
|% -4,44
|
|VAKKO
|17,94
|32.406.882
|% -4,17
|
|ULUSE
|187,00
|7.165.515
|% -4,10
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|THYAO
|50,35
|2.509.852.056
|% -2,42
|
|SISE
|21,20
|1.545.455.541
|% 0,28
|
|EKGYO
|3,16
|1.147.180.980
|% 4,64
|
|EREGL
|28,46
|951.108.090
|% 2,37
|
|SAHOL
|19,80
|783.545.714
|% 2,91
|
|EKGYO
|3,16
|1.147.180.980
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|326.109.593
|% 3,03
|
|ODAS
|3,69
|619.470.361
|% 0,00
|
|TSKB
|2,34
|226.543.587
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,82
|358.218.205
|% 4,66
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7138
|17,7212
|% 0,06
|
|Euro
|18,1395
|18,1505
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,2019
|21,3083
|% -0,01
|
|Frank
|18,3401
|18,4506
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7005
|4,7240
|% -0,02
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|17,95
|
|Altın Gr.
|985
|985
|6,34
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|2,00
|
|Tam
|6.640
|6.697
|-65,00
|
|Yarım
|3.235
|3.277
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,97
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02PAPIL
Yüzde 5.27 oranında artışla 15.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 616, 055 adet işlem
-
17:01EKGYO
Yüzde 4.64 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 369, 155, 285 adet işlem
-
17:00GWIND
Yüzde 4.58 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 583, 873 adet işlem
-
16:59ETILR
Yüzde 4.17 oranında artışla 7.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 697, 568 adet işlem
-
16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 23 artarak (% 0.83 ) 2, 705