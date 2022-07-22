METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
22.07.2022 16:19
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 37.152,78 % 0,000019 % 0,000179 % 9,673825
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047359
BIST
16:402.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 19,56
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.524
16:4017,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0134
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
16:4018,1549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1616
En Düşük
17,9826
16:40983,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,85
|Açılış
|: 983,86
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
988,23
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler16:38
|KLRHO
|16,28
|36.031.082
|% 10,00
|
|ALGYO
|37,02
|169.426.050
|% 9,98
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,29
|68.940.485
|% 9,79
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|UFUK
|90,10
|6.309.891
|% -8,90
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|VAKKO
|17,99
|30.943.792
|% -3,90
|
|PGSUS
|171,10
|383.220.858
|% -3,71
|
|KERVT
|7,17
|92.192.367
|% -3,63
|
|THYAO
|50,95
|2.120.480.878
|% -1,26
|
|SISE
|21,22
|1.416.928.401
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,17
|1.017.780.404
|% 4,97
|
|EREGL
|28,38
|905.700.565
|% 2,09
|
|SAHOL
|19,82
|751.825.852
|% 3,01
|
|EKGYO
|3,17
|1.017.780.404
|% 4,97
|
|SKBNK
|1,33
|309.873.933
|% 0,76
|
|ODAS
|3,69
|590.723.527
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|342.444.694
|% 4,38
|
|TSKB
|2,34
|200.807.896
|% 1,74
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7096
|17,7264
|% 0,09
|
|Euro
|18,1200
|18,1356
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,1599
|21,2660
|% -0,21
|
|Frank
|18,2836
|18,3938
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7013
|4,7249
|% 0,00
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|7,60
|
|Altın Gr.
|983
|983
|3,69
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|2,00
|
|Tam
|6.609
|6.680
|-82,00
|
|Yarım
|3.220
|3.269
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.634
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,77
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,76
|
Seans Raporu
16:38
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16:53XU100
Endeks 2, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 20, 572.00 milyon TL de
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16:53EGEPO
Yüzde 4.95 oranında artışla 11.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 235, 642 adet işlem
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16:52ALARK
Yüzde 4.19 oranında artışla 37.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 825, 508 adet işlem
-
16:51DURDO
Yüzde 5.80 oranında artışla 23.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 230, 363 adet işlem
-
16:50LIDER
Yüzde 5.80 oranında artışla 25.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 364, 363 adet işlem